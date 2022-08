Cada cambio de estación trae consigo nuevas tendencias y estilos que en un principio lucen increíbles y todos queremos ser los primeros en usarlas. Sin embargo, estas tendencias cada vez pasan más rápido, impactando en nuestro bolsillo y por supuesto en el medio ambiente.

No obstante, lucir increíble no tiene que ser caro, dañino para el planeta, ni mucho menos complicado. Lo ideal es divertirte en el camino y lo más importante tener presente tu estilo personal para no caer en modas pasajeras que no tendrán futuro en tu clóset.

Toma nota, porque aquí te compartimos algunas claves para construir un clóset trendy sin impactar tu bolsillo:

1.- Invertir en básicos sin importar la temporada

Las prendas de colores neutros y hechas con materiales de calidad son las que mejor se logran combinar con la mayoría de tu ropa, y definitivamente son el secreto para que se adapten con mayor facilidad a las tendencias que llegan y se van.

Te sugerimos que dividas tus ítems básicos en ropa para frío y calor, de esta forma no tendrás que sufrir cuando el clima cambie.

2.- ¿Dónde comprar?

La opción de comprar ropa de segunda mano, dentro de una infinita variedad de marcas, definitivamente se ha convertido en la nueva moda. Esta práctica se ha hecho muy popular en los últimos años gracias a sus beneficios, ya que además del precio, el second hand ayuda a mitigar los daños de la industria textil y darle una segunda vida a la ropa existente.

Si lo que quieres es comprar desde la comodidad de tu casa, no dejes de probar Vopero, una app que vende ropa de segunda mano de los mejores closets de México, habiendo pasado por un proceso de chequeo de calidad para asegurar que lo que compres te llegue en excelente estado. Encontrarás un inmenso catálogo de distintos talles, estilos y marcas que van desde Zara hasta Prada, y lo mejor de todo: los precios llegan hasta 70%OFF del original en tienda. Además, Vopero te garantiza que si alguna prenda no te queda o no era lo que esperabas, tienes la opción de devolverla sin costo.

Expert tip: aprovecha a renovar tu clóset por completo, dejando ir lo que ya no usas. Puedes enviarlo a Vopero y ganar dinero sin tener que ocuparte de nada, ellos harán todo por ti. Garantizado: amarás cambiar tu estilo a un costo muy bajo. ¡Inténtalo!

3.- No subestimes el poder de los accesorios

Como todos sabemos, los detalles son los que hacen la diferencia. Por esta razón, los accesorios serán tus mejores aliados para vestir en tendencia sin la necesidad de renovar todo tu closet cada cambio de estación.

Lo primero que debes hacer es identificar aquellas piezas de temporada que pueden funcionar para darle un twist a un outfit básico. Por ejemplo, para el invierno; bufandas, gorros o guantes, y para la primavera; lentes de sol, mascadas y sobre todo: bolsos.

4.- Las rebajas serán tu mejor amigo

Si la paciencia es lo tuyo, podrás comprar prendas de alta calidad con descuento. Recuerda que las tiendas venden en rebaja ropa que no usarás de inmediato, así que si la primavera está por comenzar, podrás comprar ropa para el invierno, pero velo como una inversión a futuro.

Procura que tus nuevas prendas pueden combinarse fácilmente, opta por colores neutros y materiales de calidad, de esta forma aseguramos que las tendencias no afecten el tiempo de vida de tu ropa.

5.- Cuida tus prendas

Este punto es tan básico que lo damos por hecho, recuerda que la ropa más sustentable es la que ya existe, así que cuida y protege tus prendas como si las acabaras de comprar. Mantenlas en un lugar en donde no se maltraten, limpiarlas correctamente y evitar la humedad a toda costa. Esto alargará su tiempo de uso y lucirán como nuevas.

Sigue estos consejos y verás que no es necesario comprar ropa nueva para vestir en tendencia. Lo más importante es encontrar tu estilo único y ser fiel a él, evita el fast fashion y confía en tu instinto de moda.