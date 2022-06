Videos de gatitos hay muchos en Internet, pero igual y no son tan tiernos como el que recientemente se volvió viral en Twitter.

Robert Brantley circulaba en su auto cuando vio a un gatito parado en la mitad de la carretera, nunca imagino que sería uno de 13 gatitos que necesitaban ayuda.

En el video se puede ver el momento en que el hombre agarra al gatito negro e inmediatamente después los otros mininos corren hacia el hombre.

Encontré un gatito rumbo al campo, mi esposa quería uno para la granja así que me detuve a recogerlo”, comentó.

Retrocedí para obtener un video y me emboscaron”, dice

Hasta el momento el video de los gatitos ya tiene más de 10 millones de reproducciones y decenas de comentarios con consejos y ofrecimientos de ayuda.

The successful ambush was led by Sgt. Meow. pic.twitter.com/8ZoH7SGJEP

— Scott Troehler (@Scott217) June 9, 2022