El papel de la mujer ha evolucionado en los últimos años, sobre todo durante la pandemia donde pudimos observar la fortaleza que las impulsa a ser mejores y salir adelante en tiempos de crisis.

Mila Victoria es una joven soñadora que ha propuesto impulsar su carrera dentro del ambiente del modelaje, trinchera desde la que ha visualizado diversas oportunidades tales como ser modelo, abrirse camino en el mundo de las redes sociales y su más reciente rol, diseñadora de joyería.

Abrirse camino en estos tiempos resulta mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías. Mila Victoria ha demostrado que solo falta atreverse para lograr cada sueño propuesto.

Sus comienzos en el modelaje se dan cuando tenía tan solo 8 años de edad. Desde entonces su camino se perfiló para convertirse en una apasionada de la moda, y crear nuevas tendencias a partir de las necesidades que hoy se visualizan en esta industria.

“Siempre me ha gustado todo lo relacionado con la moda. He tenido la oportunidad de conocer a Dean and Dan, de la reconocida marca Dsqured2, así como a Silvia Tcherassi, de quienes he aprendido mucho del mundo de la moda ”, dijo Mila.