¿Tienes pensado viajar por el extranjero pronto y recorrer el mundo? Una de las mejores maneras de aprender inglés o practicar tus habilidades en el idioma, es viajando a países donde no hablan tu idioma materno. Es cierto que esto muchas veces puede llegar a ser algo intimidante, pero al mismo tiempo es una experiencia muy divertida.

Para muchas personas, hablar con alguien que no conoce, en especial si es un idioma que no es el que domina, puede llegar a ser aterrador, pero no debes preocuparte, la mayoría de las personas van a responder cordialmente. De hecho, son muchas más las personas que suelen dar la bienvenida a los visitantes a sus ciudades con los brazos abiertos, solo debes recordar ser amable.

Contar con la posibilidad de tomar cursos de idiomas personalizados antes de tu viaje es posible. De igual forma, te enseñamos lo que debes saber en inglés cuando viajes al extranjero.

¿Qué debes saber y hacer?

Sé cortés

Aunque esto parezca algo obvio, ser cortés es importante. Recuerda decir siempre “por favor” y “gracias”, esto va a ayudarte en la mayoría de las situaciones que se te van a presentar durante tu viaje. Pueden ayudarte las siguientes frases:

“Good morning/ afternoon/ night” – Buenos días/ tardes/ noches.

“Excuse me” – Disculpe.

“Please” – Por favor.

“Thank you o Thanks”, “thank you so much!” – Gracias, ¡Muchas gracias!

Si te encuentras perdido

Si en algún momento necesitas una dirección, lo recomendable es que le preguntes a una persona nativa del lugar donde te vas a encontrar, puede ser a algún vendedor de alguna tienda, algún trabajador de transporte público, policía, etc.

Esto se debe a que la gente local conocerá mejor las rutas más rápidas y económicas a los sitios, e incluso pueden llegar a tener alguna buena sugerencia de turismo que no encuentres en una guía de viajes, además te ayudará a practicar tu inglés.

Algunas frases que podrían ayudarte:

“Hello! May I ask for some help?” – Hola, ¿puedo pedirle su ayuda?

“Do you know where the (place) is?” – ¿Sabe dónde está el…?

“Could you tell me how to get to…”- ¿Podría decirme como llegar a …?

“Is this the right way to…?” – ¿Esta es la vía correcta para…?

Conoce la cultura del país que visitas

Cuando visitas un país donde su habla es inglesa, es importante que conozcas el significado de ciertas palabras que son típicas de la cultura y que van a ser realmente útiles para ti. Por ejemplo, las diferencias entre el inglés americano y el británico, conozcamos algunas:

Inglés americano / Inglés británico

Bathroom / Toilet – Baño.

Cookie / Biscuit – Galleta.

Elevator / Lift – Ascensor.

Fries / Chips – Papas fritas.

Pants / Trousers – Pantalones.

Conocer estas diferencias va a ayudarte a entender mejor al momento de conversar con una persona nativa del inglés y también vas a poder hacerte entender sin faltar el respeto por desconocer algunas diferencias en el vocabulario de las dos culturas.

Si quieres conocer personas nuevas

Mientras te encuentres explorando la ciudad a la que viajaste, es posible que encuentres personas desconocidas con las que desees comunicarte. Por lo que un simple “Hola” (hello, hi, hey), es una buena forma de comenzar una conversación.

Otras frases que podrían servirte:

“Where are you from?” – ¿De dónde eres?.

“Do you come here a lot?”- ¿Vienes muy seguido?

“Excuse me, do you have the time?” – Disculpa, ¿tienes la hora?

Luego, si deseas extender la conversación, puedes pedirle algunos “consejos de expertos” sobre su ciudad, cuáles son sus lugares favoritos y cuales te recomienda para visitar o restaurantes que no puedes perderte.