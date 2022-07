No hay lugar como el hogar, eso lo sabemos, pero cada cierto tiempo es necesario renovar sus espacios para sentirnos todavía mejor. Una excelente manera de hacerlo es comprando muebles nuevos que le cambien la cara.

Aunque existe el obstáculo económico, ya que generalmente esta compra supone una gran inversión. Una buena idea es aprovechar épocas de descuentos y buscar muebles baratos y buenos.

A continuación, presentamos cinco ejemplos de muebles que no cuestan demasiado dinero y renovarán nuestra casa.

5 muebles baratos para casa

1. Ropero closet

Una excelente opción entre los muebles baratos es comprar un tipo de ropero closet con buena capacidad de guardado, lo que sin duda aliviará el peso visual de algunos ambientes. En este caso, la practicidad solventa con creces el costo.

Muchas veces, con el tiempo, diferentes objetos del hogar empiezan a conquistar lugares que no les corresponden y pronto son tantos que ya ninguno tiene uno propio. Ante esto, un nuevo lugar de guardado renovará el espacio con éxito.

2. Escritorio

Cuando buscamos renovar el hogar, una buena idea puede ser intentar generar un espacio nuevo donde antes no existía. Y para esto no hace falta derribar ni levantar paredes, con un mueble podemos hacerlo sin problemas.

Comprando un escritorio generamos un espacio particular que antes no existía. Un nuevo lugar en el que poder realizar aquellas actividades que antes no tenían un espacio propio.

3. Sillas minimalistas

Es cierto que pueden pasar desapercibidas, pero la verdad es que unas buenas sillas construyen fuertemente un ambiente. Cambiar las que tenemos y comprar unas nuevas, minimalistas, tipo Eames, es una renovación asegurada.

Si buscamos en tiendas de muebles seguro encontraremos excelentes modelos para cambiarle la identidad a nuestra casa. Una gran idea es aprovechar descuentos y buscar algo de calidad a precio promocional.

4. Biblioteca

Muchas personas no piensan en bibliotecas cuando consideran renovar su casa, y lo cierto es que se trata de muebles con mucha presencia y estilo. Seamos lectores o no, este tipo de muebles puede usarse de muchas formas y ayudar a construir espacios nuevos.

Sumado a esto, la cantidad y la variedad de estilos en que es posible conseguir una biblioteca hacen que se trate de una opción muy digna de considerar. En la sala o en el living, una buena biblioteca realmente marcará la diferencia.

5. Cabecera de cama

Finalmente, a la hora de renovar nuestra casa no hay que pensar solo en los espacios por donde transita más gente, sino también en los íntimos. ¿Y qué más íntimo que el dormitorio? Este espacio también necesita ser renovado y una cabecera puede ser la solución.

Buscando en mueblerías seguro encontraremos modelos excelentes de cabeceras para camas que puedan darle una vuelta al lugar donde dormimos. Se trata de un mueble sencillo y que puede encontrarse a buen precio.

Luego de este repaso, lo siguiente será recorrer tiendas de muebles y buscar lo que más nos guste.