De forma histórica, las maternidades han estado reflejadas con un halo de perfección y superpoderes. En México, la maternidad es muy valorada entre la sociedad, de acuerdo con la ENADID 2018, solamente el 8% de las mujeres entre 45 y 54 años de edad no había tenido nunca un hijo o hija; y entre este grupo, casi el 34% sí deseó tenerlos y 66% no.

Además de la felicidad que las mamás experimentan al tener a su bebé desde su embarazo y hasta que pueden abrazarlos, las mujeres atraviesan distintas etapas que de forma general no se hablan. Y lo uno no está peleado con lo otro: la felicidad de un bebé deseado y amado es extraordinaria y sin límites, pero también existe la ansiedad, el agotamiento, la depresión posparto y otras dificultades que millones de mujeres alrededor del mundo experimentan y de las que casi no se habla.

Peanut, la red social exclusiva para mujeres que busca crear lazos y comunicación entre ellas, pionera en priorizar la creación de vínculos entre las mujeres en todas las etapas de su vida, lanzó una encuesta en México para conocer cuáles son los mitos sobre las maternidades perfectas que se deben discutir.

Uno de los resultados más destacables fue que el 96% respondió que la maternidad no es perfecta. Además, el 44% indicó que el mito que más les costó derribar al convertirse en madre fue que no podrían desarrollarse profesionalmente tras el nacimiento de su bebé, seguido del 23% de aquellas a quienes se les dificultó eliminar el supuesto de que las mujeres nacieron para tener familia e hijos.

Por otro lado, entre las creencias con las que más han encontrado dificultades han sido que una mamá debe ser fuerte y no mostrar debilidad, con un 58%; que aprendes a vivir sin dormir, con un 35%; ser mamá es fácil, pues lo traes en la sangre, con 32%; y que cuando nace tu bebé se activan superpoderes, con un 23%.

Asimismo, más del 70% indicó que ni su mamá, tías o mujeres de generaciones mayores hablaron con ellas sobre las dificultades de ser mamá.

Por fortuna, el 86% ya habla sobre estas dificultades de la maternidad con otras mujeres, de acuerdo con el estudio. ​

Se necesita más apoyo, libertad e investigación

Además de las distintas etapas que atraviesan las mamás mexicanas, los constructos sociales que han mitificado la perfección de su figura y rol han sido un impedimento para comunicarse con libertad, confianza y desahogarse cuando lo necesitan, pues el 92% cree que la sociedad no les permite hablar sobre las dificultades de la maternidad con libertad.

Sumado a esto, el 57% piensa que ni las instituciones ni los profesionales de la salud están capacitados para apoyar a las madres con las dificultades físicas y mentales que viven durante el embarazo y después de dar a luz. Por su parte, el 37% de ellas cree que sólo algunos.

Esta podría ser una razón principal por la que el 63% suele buscar información en internet cuando tiene alguna duda, el 20% a su médico de confianza o a un experto, y el 16% a sus amigas y familiares. Se puede observar que entre estos dos puntos de vista no hay una gran diferencia, a pesar de que un grupo pertenece a profesionales.