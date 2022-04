El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) anunció el martes que se detectaron casos de hepatitis infantil de origen desconocido en otros cuatro países europeos.

También se identificaron nueve casos sospechosos en niños de 1 a 6 años en Alabama, Estados Unidos, según el ECDC.

#Update on the #hepatitis cases of unknown origin in children.#Denmark, #Ireland, #Netherlands, #Spain and the #US report cases.

More information

and here: https://t.co/iYowLpJMfZ https://t.co/gIZHJuxe3u

— ECDC (@ECDC_EU) April 19, 2022