Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra en Wuhan, China, desde este jueves para iniciar una investigación sobre los orígenes del Covid-19, aunque aclaran que puede que el mundo nunca encuentre al paciente cero.

Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS, afirmó que “es posible que nunca se encuentre quién era el paciente cero”, pero se deberá seguir la ciencia y los estudios. Advirtió que se debe tener cuidado con el uso de la frase “paciente cero”, que mucha gente indica como el primer caso inicial.

