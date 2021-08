Luego de que en redes sociales circulan imágenes en el que un automóvil blindado se le diera prioridad de abordaje antes que personas y animales, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha sido severamente criticado por desperdiciar espacio en aviones de evacuación, luego de que el medio Sky News emitiera el martes pasado un reportaje en el que muestra cómo el automóvil estaba siendo sacado de la capital afgana, después de que los talibanes tomaran el país.

En las imágenes se observa el auto a bordo del avión militar británica, rodeada de elementos de seguridad y pasajeros mientras se prepara para el despegue del aeropuerto de Kabul, en medio del miedo de que Estados Unidos no prorrogue la fecha límite del próximo 31 de agosto para poner fin a la evacuación.

Anyone else find it strange the USA can evacuate 16,000 people in 24hrs, but UK's best day so far is just 2,000? There are only 2 streams into the military side of Kabul airport, UK & USA.

UK has 8 C17s, same planes USA is using.

Its a 3hr flight to Doha (where they're staging) https://t.co/HVu7Fv4vbg

— Bryan Smith #RejoinEU (@BpsmithUk) August 24, 2021