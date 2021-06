WASHINGTON.

Una joven de 17 años encaró a empujones a una osa que apareció en el jardín de su casa en California y que amenazaba con atacar a sus perros.

El incidente, captado por una de las cámaras de seguridad de la vivienda, comienza cuando la mamá oso, acompañada de su osezno, caminan sobre la barda del jardín y son detectados por cuatro perros de la casa

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

