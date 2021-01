El mandatario estadounidense Donald Trump dijo este viernes que no irá a la inauguración presidencial de Joe Biden. El gobernante saliente tuiteó: “A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero”.

Así, el republicano romperá una larga tradición. Será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en saltarse la toma de posesión de su sucesor. Trump no ofreció pistas sobre cómo pasaría sus últimas horas en el cargo.

Antes, el gobernante saliente agradeció a los que votaron por él y dijo que “tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna manera”.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Manifestantes proTrump asaltaron el miércoles el Capitolio, en acciones violentas que dejaron al menos cinco muertos, incluyendo a un policía, en momentos en que el Congreso se reunía para certificar el triunfo del presidente electo Joe Biden.

Trump admitió públicamente por primera vez el jueves por la noche que no cumplirá un segundo mandato, sin felicitar a Biden, pero reconociendo que se está realizando una transferencia de poder.

“Una nueva administración será inaugurada el 20 de enero”, dijo Trump en el video, que fue grabado en la Casa Blanca. “Mi enfoque ahora se centra en garantizar una transición de poder fluida, ordenada y sin problemas”.

Según CNN, un asesor de la Casa Blanca en conversaciones con altos funcionarios dijo que Trump grabó el video sólo porque su presidencia está amenazada por renuncias inminentes y un posible juicio político.