Después de que colapsó un edificio en Miami, Estados Unidos, equipos de búsqueda y rescate de México se unieron a los de Israel para buscar a los ciudadanos que continúen atrapados entre los escombros. Este hecho fue agradecido por el ex embajador de EU en nuestro país, Christopher Landau.

A través de su cuenta de Twitter, el diplomático que se ganó el cariño de los mexicanos, aseguró que los verdaderos amigos se ayudan entre sí en los tiempos difíciles.

“¡Gracias México por enviar personal para ayudar en los esfuerzos de rescate en Florida! Los amigos se ayudan entre sí en tiempos difíciles”, mencionó Landau quien recibió saludos afectuosos.

Cabe destacar que el funcionario que estuvo al frente de la Embajada durante el mandato de Donald Trump en EU, se echó a la bolsa a los mexicanos tras dejarse ver en las calles de la Ciudad de México como cualquier turista, en especial en los mercados como el de La Merced, donde compraba comida y cosas que allí se comercializan.

Thank you 🇲🇽 for sending personnel to assist in the rescue effort in Florida! Friends help each other in tough times./¡Gracias 🇲🇽 por enviar personal para ayudar en los esfuerzos de rescate en Florida! Los amigos se ayudan entre sí en tiempos difíciles. https://t.co/2RMi9LsIAn

