Toronto, 27 Agosto.- Air Canada presentó su nueva política de salud y seguridad con el fin de seguir protegiendo a sus empleados y clientes, la cual hace obligatoria la vacunación completa contra COVID-19 para todos sus trabajadores, así como la notificación de su estado de vacunación a partir del 30 de octubre de 2021.

En un comunicado, la aerolínea añadió que, además, pretende que la vacunación completa sea condición de empleo para cualquier persona contratada por la compañía.

Air Canada sostuvo que ha sido líder en la adopción de medidas de base científica en respuesta a la COVID-19, desde el inicio de la pandemia.

Esto, dijo, ha incluido que sea una de las primeras en requerir la revisión de la temperatura de los pasajeros antes del abordaje, políticas de uso obligatorio de mascarillas y el uso de pruebas.

La decisión de exigir a todos los empleados de Air Canada mainline, Air Canada Rouge y Air Canada Vacations que estén completamente vacunados y que informen de su estado de vacunación es otra iniciativa para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los empleados y clientes, aseguró.

En virtud de la política de vacunación obligatoria, no ofrecerán pruebas como alternativa. Si bien Air Canada cumplirá con su deber de acomodar a los empleados que por razones válidas, como condiciones médicas, no puedan vacunarse, el no estar completamente inmunizados antes del 30 de octubre de 2021 tendrá consecuencias que pueden incluir una licencia sin goce de sueldo o el despido, excepto para aquellos que califiquen para ser acomodados.

La política de la aerolínea de la hoja de maple también está en concordancia con el reciente anuncio del Gobierno de Canada que exige que los empleados de los sectores de transporte aéreo, ferroviario y marítimo regulados por el gobierno federal se vacunen antes de finales de octubre de 2021.

Air Canada sigue comprometida con el desarrollo y la aplicación continua de nuevas medidas y procesos de seguridad a medida que están disponibles y que son eficaces y convenientes para los clientes.

Dichos métodos, agregó el comunicado, son vitales para el reinicio seguro de la industria del transporte aéreo que, además de permitir a los canadienses viajar libremente, es también un motor esencial de la actividad económica en Canadá.

Para obtener más información sobre los programas y políticas de Air Canada para proteger a los clientes y empleados del COVID-19, se puede visitar el Travel Ready Hub de Air Canada en la página www.aircanada.com. (Infoqroo)