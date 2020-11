El latino inmigrante Alejandro Mayorkas será el aliado de Joe Biden para sanar las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyas heridas se ampliaron en el gobierno del presidente Donald Trump.

Alejandro Mayorkas dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional. De ser confirmado por el Senado, a sus 61 años sería el primer latino e inmigrante en dirigir la dependencia que cuenta con más de 250 mil empleados.

La nominación de Mayorkas, pretende ser una herramienta que facilitaría a Biden cumplir con las promesas a los inmigrantes. Además de un buen argumento dentro del discurso que intenta dar Biden, alejándose lo más posible de las políticas de su antecesor, Donald Trump.

Mayorkas enfrentará el desafío de revertir algunas políticas de inmigración modificadas por el gobierno de Trump. Esto, sin desatar una avalancha de migrantes en la frontera, donde el número de personas detenidas en octubre, fue el mayor por sexto mes consecutivo.

“Cuando era muy joven, Estados Unidos nos dio a mi familia y a mí un lugar para refugiarnos. Ahora, he sido nominado para el cargo de secretario del DHS y supervisar la protección de todos los estadounidenses y de aquellos que huyen de la persecución en búsqueda de una mejor vida para ellos mismos y sus familias”, explicó Mayorkas.

It is an honor to be nominated and entrusted by the President-elect to serve. It is no small task to lead the Department of Homeland Security, but I will work to restore faith in our institutions, and protect our security here at home.

— Alejandro Mayorkas (@AliMayorkas) November 23, 2020