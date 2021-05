Las tormentas no paran de amenazar Estados Unidos y, durante los próximos días se ha advertido de un par de ellas que podrían causar fuertes lluvias, inundaciones, tornados y mucho viento.

El fin de semana se presentó ya un tornado y una fuerte tormenta en Mississippi que causó grandes daños materiales, especialmente en Tupelo y Calhoun City, de acuerdo con The Dallas Morning News.

Sin embargo, CNN reporta que este lunes continúa la amenaza de “tormentas severas, granizo y tornados”, especialmente en el área de Dallas, Texas, extendiéndose hasta Columbus, Ohio. Y agregó que las ciudades donde se esperan más tornados son desde Tusla, Oklahoma, hasta Paducah, Kentucky.

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas detalló que los estados donde hay un riesgo más alto de ellas son: Arkansas, Tennessee, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, y Oklahoma.

7:52am CDT #SPC Day1 Outlook Enhanced Risk: from eastern oklahoma to parts of the ohio valley https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/vMQ8waNFbi

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) May 3, 2021