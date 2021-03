Sumado a la tormenta de nieve se espera que varios tornados podrían azotar el centro de Estados Unidos. Además de varios deslizamientos de tierra e inundaciones. El primer sistema de tormentas, trajo consigo un nivel de nieve de casi 30 centímetros en Dakota y Minnesota, así como granizo y vientos dañinos.

Cabe señalar que la advertencia de tornados está vigente desde Kansas hasta Minnesota. Tan sólo este miércoles, una nevada golpeó California que estaba a casi un metro en la lluvia que provocó un deslizamiento de tierra y provocó evacuaciones en Silverado Canyon, reveló ABC.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, la tormenta se moverá a través de las Montañas Rocosas durante los próximos días; es decir, podría golpear a Denver con una de sus tormentas de nieve más grandes desde 1885 que también se pronostica que caiga en Boulder y Fort Collins.

A significant winter storm will impact the central Rockies and High Plains this weekend, bringing as much as 1 to 3 feet of snow and strong winds to the region. Expect difficult to impossible travel conditions, scattered power outages, and severe impacts to newborn livestock. pic.twitter.com/BVlvBTpM3p

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 11, 2021