Estados Unidos puede ser letal en sus posicionamientos y en esta ocasión le tocó a Irán, resulta que el Gobierno de Joe Biden lanzó una amenaza y aseguró que su paciencia con el régimen iraní “no es ilimitada”, esto después de los retrasos que presentan para renovar una oferta de conversaciones sobre el programa nuclear persa.

De acuerdo con Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, para el Gobierno de Joe Biden la forma más efectiva de asegurar que Irán no pueda adquirir un arma nuclear es a través de la diplomacia; sin embargo, tras lanzar esta primera amenaza puede que las relaciones entre Washington y Teherán se tensen más de lo que se cree.

Hay que recalcar que desde el 18 de febrero el gobierno de Joe Biden ofreció reunirse con Teherán bajo la protección para ambos representantes de la Unión Europea (UE). Desde el ya lejano 2015, la tensión entre EU e Irán no disminuye y es que en aquella época existieron violaciones al acuerdo nuclear.

Price enfatizó que se trata de “un desafío urgente” y es que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se retiró del acuerdo y ahora Irán intenta por todos los medios dejar de cumplir con las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump.

“Nuestra paciencia no es ilimitada. Pero sí creemos, y el presidente ha sido claro en esto, que la manera más efectiva de asegurar que Irán nunca pueda adquirir un arma nuclear era a través de la diplomacia. Eso es lo que estamos haciendo ahora”, enfatizó Price.

