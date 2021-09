Durante este fin de semana, el huracán Sam, provocará un alto oleaje y corrientes de resaca, advirtió el Centro Nacional de Huracanes durante este miércoles.

Se pronostica que el huracán de Categoría 4 permanecerá en el mar, pero sus vientos de 130 m/h (215 k/h) provocan un fuerte oleaje en las islas a cientos de kilómetros.

Here are the 5 AM AST Wednesday Key Messages for #Hurricane #Sam. The hurricane is expected to cause large swells across many of the western Atlantic and eastern Caribbean beaches for several days, with the swells reaching the US by the weekend. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/YluT6ZdWRG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2021