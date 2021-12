El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, viajó a Perú para apoyar a ese país porque, dijo, “está atravesando una situación difícil”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador precisó que Ramírez de la O fue a Perú para apoyar al gobierno de izquierda de Pedro Castillo.

“No solo es el Perú. Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo; porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular, lo pudieran rodear y tenerlo atado”, expresó el presidente López Obrador.