Tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el grupo de ciberactivistas Anonymous presuntamente ya reaccionó. Con un mensaje que colgó en redes sociales, Anonymous le declaró una guerra cibernética a las autoridades rusas.

Fue a través de redes sociales en donde el colectivo de ciberactivistas, que se adjudica el nombre de Anonymous, expresó su postura sobre la problemática que enfrenta Ucrania tras la invasión rusa.

De forma breve Anonymous anunció que oficialmente está en guerra cibernética contra el gobierno de Rusia:

Asimismo, desde otra cuenta que igual afirma ser de Anonymous se indicó que también el sector privado se verá afectado y que como colectivo ellos buscan la paz:

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con)

— Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022