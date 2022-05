En el mismo estado donde la NRA ha convocado a sus miembros para celebrar la puntería y los calibres, para mostrar los últimos avances en tiro y armamento, un numeroso grupo de familias todavía vela y se despide de 19 niños y dos maestras muertos en un tiroteo.

Incluso algunas empresas de armamento, como Daniel Defense, la fabricante del fusil utilizado en Uvalde, también decidieron no asistir por considerar que esta semana “ no era el momento apropiado para promover sus productos en Texas” .

Pero, según le contó a BBC Mundo Johnny Ferguson, un miembro de la NRA, poco importaba quién faltara si las “principales estrellas” iban a estar: “los que amamos realmente las armas y no aceptamos presiones, y nuestro presidente Donald Trump”.

Un país dividido

“Es triste decirlo, pero esto es Estados Unidos, esta sociedad dividida que no parece ponerse de acuerdo en nada”, le dice a BBC Mundo Ashton Wood, uno de los organizadores de la protesta.

“Es muy difícil, porque todos los que estamos aquí, tanto los que están al frente como nosotros, creemos que lo que estamos haciendo es por el bien de nuestro país, de nuestros niños y de nuestra sociedad, aunque no podemos estar más lejos en la forma”, señala.

Visiones encontradas

Ferguson dice que ha recorrido kilómetros para llegar hasta aquí desde Kentucky, que no podía faltar porque “no hay mayor libertad que la libertad de defender tus armas”.

“Me asombra que la gente se queje de las armas cuando matan a niños en la escuela y no protesten por los niños que matan sin nacer”, dice repitiendo el mensaje que lleva en la ropa.

“Las armas no son las que matan. Matan las personas, no entiendo por qué habría que regular el acceso a las armas”, alega.

“Necesitamos que se tomen medidas urgentes. No podemos ser el país que prohíbe el aborto, que les prohíbe a los jóvenes comprar una cerveza hasta los 21 años y que a los 18 ya les vende un arma de guerra”, dice.

“Es una forma de estar protegidos. Yo misma he pensado en comprarme otra arma para proteger a mis hijas y a mis nietas”, dice mientras enseña la caja para guardar un revólver.

Robert (no quiere dar su apellido), otro miembro de la NRA, dice que no entiende los cuestionamientos tras el tiroteo, porque en su criterio, no está mal que los niños aprendan a usar armas.