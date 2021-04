Parsippany, 11 Abril.- La empresa de franquicias hoteleras más grande del mundo con más de 8,900 propiedades en casi 95 países, Wyndham Hotels & Resorts, anunció la apertura del Turtle Island Beach Resort, en Belice.

En un comunicado, la firma hotelera añadió que el hotel, operado por la división de administración de Wyndham Hotels & Resorts, está situado en una isla privada en el lado oeste del prístino Cayo Ambergris, a solo cinco minutos en barco de San Pedro Town.

De acuerdo con la información que se proporcionó, propiedad de Castle Capital Investment LTD, el complejo es el tercer hotel con marca by Wyndham en Belice y el segundo hotel en la isla en convertirse a Trademark Collection by Wyndham.

Lanzada en 2017, Trademark Collection by Wyndham es una marca diseñada para viajeros que buscan alojamientos distintivos y alcanzables en destinos codiciados, y cada hotel Trademark, como es el de esta isla, mantiene sus propios atributos únicos.

La adición en Belice es la última en la rápida trayectoria de crecimiento de la marca en todo el mundo en los últimos cuatro años, con aproximadamente 115 hoteles en los Estados Unidos, Canadá, Belice, México, Sint Maarten, Curazao, Australia, Alemania, Austria, Suiza y Bélgica.

“Estamos en una sólida trayectoria de crecimiento para Trademark Collection by Wyndham y esperamos continuar con este impulso”, dijo el presidente de Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts, Scott LePage. “Este crecimiento es testimonio del valor de Trademark como una marca fascinante y del valor del reconocimiento de la marca Wyndham, que es muy importante en una época en la que los viajeros buscan nombres y marcas en las que confían para sus futuros viajes”.

Turtle Island Beach Resort, Trademark Collection by Wyndham ofrece ocho casas de playa y cinco villas que admiten mascotas con vistas panorámicas, así como una piscina infinita, spa, gimnasio, bar de playa y el exclusivo restaurante Turtle Island.

Cayo Ambergris está protegido en gran medida de las fuertes corrientes del Caribe por la impresionante Barrera de Coral de Belice, la segunda barrera de coral más grande del mundo y patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fácilmente accesible desde el continente, el hotel ofrece un traslado gratuito de cinco minutos en barco para los huéspedes desde la ciudad de San Pedro.

Belice ha experimentado un importante crecimiento del desarrollo hotelero.

Según las últimas cifras publicadas por el Belizian Tourism Board (BTB), los ingresos generados en el sector de la hospitalidad han aumentado año tras año durante 10 años hasta la pandemia global.

El Turtle Island Beach Resort, se une a las dos propiedades con las que ya cuenta Wyndham en Belice, Ramada Princess Belize City y Costa Blu Beach Resort. (Infoqroo)