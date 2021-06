China presentó una forma nueva para inocularse contra el Covid-19, a través de la vacuna CanSino en forma de aerosol. El Gobierno del gigante asiático aprobó el uso de emergencia de este fármaco, de acuerdo con Chen Wei, líder fabricante de vacunas.

“La vacuna ha sido aprobada para uso de emergencia en China”, señaló a través de sus redes sociales.

En este caso, la dosis en aerosol nasal sólo necesita una quinta parte de la dosis de CanSino Bio que requiere la convencional. Sin embargo, esta alternativa sería solo para las personas sanas de 2 a 49 años y que no estén embarazadas.El laboratorio estimó que tarda cerca de 15 días en desarrollar los anticuerpos.

Esto ocurre justo un mes después de que China aprobara el uso de emergencia de la vacuna china CanSino Biologics contra el coronavirus, la cuarta habilitada por el gobierno de este país sudamericano azotado por una segunda ola de la pandemia.

An inhaled #COVID19 vaccine has been approved for emergency use in China, leading vaccine maker Chen Wei said yesterday on #PujiangInnovationForum. The nasal spray vaccine developed by her team and @CansinoBio requires just a fifth of the dose compared with the injectable vaccine pic.twitter.com/Grk9SCu2Mb

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) June 4, 2021