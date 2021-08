Durante las primeras horas de este lunes 23 de agosto, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que se otorgó aprobación total de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech.

En el comunicado emitido por la autoridad reguladora de medicamentos de Estados Unidos se informó que se tiene contemplado suministrar este fármaco en personas mayores de 16 años y señalan que el objetivo de la aprobación total de la vacuna de Pfizer/BioNtech tiene el objetivo de reforzar los esfuerzos de vacunación contra el Covid-19 en el país norteamericano.

Cabe mencionar que hasta ahora, la vacuna de Pfizer/BioNTech se había beneficiado de una autorización de emergencia temporal, por lo que la comisionada de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, Janet Woodcock calificó la aprobación de la vacuna de Pfizer/BioNTech como un “hito” en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Asimismo, Woodcock aseguró que tras esta aprobación total, la población estadounidense y mundial en general puede confiar mucho en que el fármaco desarrollado por Pfizer/BioNTech reúne los mayores estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación que la FDA requiera para un producto aprobado totalmente.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

— U.S. FDA (@US_FDA) August 23, 2021