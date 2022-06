El gobierno saudita está confiscando juguetes, ropa y otros artículos con los colores del arcoíris que, según dice, evocan la conocida bandera del Orgullo Gay y promueven la homosexualidad en los niños.

Es la última medida enérgica de Arabia Saudita y algunos de sus vecinos contra objetos y formas de arte y expresión que presentan personajes homosexuales o que se considera que promueven los derechos LGBTQ, incluidas las películas de superhéroes que no se muestran en los cines saudíes porque presentan parejas del mismo sexo y cientos de personas de cometas confiscadas en Siria por sus muchos colores.

El Ministerio de Comercio de Arabia Saudita publicó un video en Twitter esta semana que muestra a sus funcionarios recorriendo tiendas e inspeccionando juguetes, mochilas y otros artículos en busca de tonos de arcoíris.

“Nuestros equipos de supervisión hacen rondas en los puntos de venta e incautan y confiscan productos que contienen símbolos y signos que llaman a la aberración y contradicen la naturaleza correcta, e imponen sanciones a las instalaciones en violación”, decía la publicación, usando una palabra despectiva para referirse a la homosexualidad.

La represión también fue narrada por el canal de televisión estatal Al Ekhbariya, con un reportero siguiendo al personal del ministerio a través de tiendas en la capital, Riyadh, mientras confiscaban juguetes, sombreros y otros accesorios, con una música siniestra sonando de fondo.

Un empleado del ministerio dijo de un artículo que “promueve indirectamente la homosexualidad”, y una voz en off dijo que los juguetes “no son más que mensajes envenenados que apuntan a la inocencia de los niños”.

El Departamento de Estado de EE. UU., en su último informe anual sobre derechos humanos, señaló “informes de discriminación oficial y social, violencia física y acoso basados en la orientación sexual o la identidad de género en el empleo, la vivienda, el acceso a la educación y la atención médica” en Arabia Saudita.

El presidente Biden tiene previsto visitar el país rico en petróleo en julio para asistir a una cumbre de varios jefes de estado árabes.

La represión sigue a los informes de que la última oferta de Marvel Studios, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, no se mostrará en los cines saudíes porque presenta brevemente a una pareja del mismo sexo, de forma muy similar a la primera película de Marvel “Eternals” o “West Side Story” por razones similares.

Variety informó que “Lightyear” de Disney y Pixar, una película animada que sigue las aventuras extraterrestres de Buzz Lightyear, no se presentó a las autoridades saudíes para su aprobación porque los estudios de producción pensaron que no obtendría luz verde.

Otros países de Medio Oriente, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano, decidieron no proyectar la película. La prohibición en los Emiratos Árabes Unidos se produjo seis meses después de que el país del Golfo Pérsico anunciara que dejaría de censurar los estrenos cinematográficos. Líbano es uno de los únicos países árabes que tiene una presencia LGBTQ relativamente fuerte y algo pública.