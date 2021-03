Las autoridades de Miami Beach, Florida, buscan la forma de contener los contagios de Covid-19 y evitar la llegada de otra ola que pudiera perjudicar a su población. Por ello, desde el sábado 20 de marzo se impuso un estricto toque de queda con una duración de 72 horas para impedir las aglomeraciones de personas. El alcalde, Dan Gerber, también declaró a la ciudad en estado de emergencia. Sin embargo, no todos respetaron las indicaciones y la policía hizo uso de un irritante químico para disipar a las multitudes.

Estas estrategias buscan reprimir a los vacacionistas que visitan el territorio y a quienes el gobierno local denomina como “fuera de control”. Se les exigió abandonar las calles durante el fin de semana y a los restaurantes ubicados en las zonas turísticas de South Beach, se les pidió cerrar sus puertas a las 20 horas, misma hora en que dio inicio el toque de queda. A la vez, las calzadas hacia esa área fueron cerradas al tráfico a partir de las 9:00 p.m., permitiendo el paso únicamente a quienes residen ahí.

“Demasiados (turistas) vienen, realmente, sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar”.

No obstante, las medidas no frenaron por completo a los visitantes. La noche del sábado, varios de ellos fueron vistos en la vía pública después de que comenzara el toque de queda, la mayoría no llevaba una mascarilla para protegerse el rostro. Fue entonces que se desplegó la policía, quien empleó medidas extremas.

Los oficiales condujeron por la región afectada poniendo las sirenas de sus vehículos a todo volumen. Luego, arrojaron gas pimienta contra las personas que se encontraban en las calles, lo que hizo que éstas corrieran rápidamente, generándose así una estampida humana. Se arrestó también a 12 personas y, finalmente, las autoridades denominaron la situación como controlada.

Las extremas medidas de la policía podrían continuar hasta el martes, que es cuando se levantará el estado de emergencia.

Miami Beach ha presentado un importante incremento de visitantes luego de que Florida abriera sus puertas al turismo tras un año de restricciones a causa de la pandemia. No obstante, la afluencia de turistas ha superado, por mucho, la capacidad de las autoridades.