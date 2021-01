Luego de que se diera a conocer que una persona fue herida de bala dentro del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en medio del caos desatado por simpatizantes del presidente Donald Trump, la agencia AP adelanta que la mujer falleció.

“Una mujer que fue baleada dentro del Capitolio durante una violenta protesta a favor del presidente Donald Trump ha fallecido”, dijeron a The Associated Press dos funcionarios que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicamente.