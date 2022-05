Rusia amenazó hoy a la vecina Finlandia con medidas de respuesta técnico-militar tras su decisión de ingresar de manera inminente en la OTAN, que a juicio de Moscú pone en peligro la estabilidad y seguridad en el norte de Europa.

No por esperado, el anuncio dejó de ser un jarro de agua fría para Moscú, que siempre había mantenido una relación privilegiada con el país escandinavo después de la Guerra de Invierno que ambos protagonizaron entre 1939 y 1940.

La segunda ciudad rusa, San Petersburgo, se encuentra a apenas 200 kilómetros de Finlandia, a lo que hay que sumar también la cercanía de la frontera del puerto de Severomorsk (mar de Barents), la base de la Flota rusa del Norte.

UN NUEVO FLANCO DE LA OTAN

“El objetivo de la OTAN (…) es claro: proseguir su ampliación hacia las fronteras de Rusia, crear un nuevo flanco de amenaza militar para nuestro país”, denuncia la diplomacia rusa.

En la misma línea, el Kremlin insistió en que, pese a la actual contienda militar en Ucrania, “la OTAN avanza hacia nuestro lado”.

“Todos estos serán elementos para un análisis especial y para que se elaboren las medidas necesarias para equilibrar la situación y garantizar nuestra seguridad”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Antes de iniciar su intervención militar en Ucrania, Rusia había exigido a la OTAN garantías de seguridad de que no aceptaría en su seno a ninguna antigua república soviética y de que retiraría su infraestructura militar de los países que ingresaron después de 1997.

En particular, el Presidente ruso, Vladímir Putin, se refería a Georgia y Ucrania, país este último que ha renunciado a entrar en la Alianza Atlántica, pero aspira a adherirse a la Unión Europea.

Con la intervención en Ucrania y la alianza militar con Bielorrusia y Armenia (Cáucaso), Rusia logra que la OTAN se aleje por su flanco sur.

No obstante, al mismo tiempo alentó la creación de un nuevo flanco, ya que varios de sus vecinos se sienten ahora amenazados por Moscú, desde Georgia a Moldavia, los países bálticos y escandinavos, que buscan ahora la protección de la OTAN.

Noruega, país que no es miembro de la Unión Europea, es miembro del bloque desde su fundación en 1949, al igual que Dinamarca.

DE AMIGO A ENEMIGO POR UCRANIA

Rusia se pregunta “para qué Finlandia convertirá su territorio en la frontera del antagonismo militar con la Federación Rusa”.

El país nórdico se había beneficiado durante décadas de su relación de puente con el Kremlin, pero la actual “operación militar especial” rusa en Ucrania precipitó los acontecimientos, al igual que en el caso de Suecia, también decidida a acceder al bloque occidental.

Durante muchos años el no alineamiento militar del país escandinavo sirvió de base para una cooperación entre ambos países, “en la que el papel del factor militar se redujo a cero”, recuerda la nota.

Y lamenta que ni las promesas de Rusia sobre la ausencia de “cualquier intención hostil” ni la larga historia de relaciones de buena vecindad y cooperación mutuamente beneficiosa “convencieron a Helsinki sobre las ventajas del mantenimiento de la política de no alineamiento militar”.

SE DUPLICA FRONTERA RUSA CON LA OTAN

El ingreso finlandés, que se formalizará muy probablemente en la cumbre aliada de junio en Madrid, duplicaría la frontera rusa con la Alianza Atlántica.

Rusia, que comparte unos mil 300 kilómetros de frontera con el país escandinavo, tiene ahora frontera con Polonia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania, además de 49 kilómetros de frontera marítima con Estados Unidos.

The accession process to NATO begins on the initiative of the aspirant country.

In Finland, a possible process could start with the Government submitting a report or communication to Parliament based on discussions among the state leadership. pic.twitter.com/1oSpLTuuoX

— Finnish Government (@FinGovernment) May 12, 2022