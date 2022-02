A poco menos de 24 horas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una “acción militar especial” contra Ucrania, familias, parejas y mascotas abandonan sus hogares en busca de refugio.

Fue alrededor de las 5:00 de la mañana, hora local, cuando las alarmas antiaéreas sonaron en varias ciudades ucranianas, entre ellas la capital Kiev.

El sonido alertó a los ciudadanos, quienes en las últimas semanas se han mantenido a la expectativa de que el Kremlin ataque su nación.

Las detonaciones documentadas en la región de Donbás generó que miles de personas, por miedo a perecer bajo los ataque aéreos, abandonen sus hogares rumbo a Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría.

Imágenes dan cuenta de parejas al borde del llanto a la espera de que el gobierno encabezado por Volodímir Zelenski les informe a dónde trasladarse.

#Ucrania | "Ya nos toca salir, papá, mamá, los amo" 🥲

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. Erich Hartman. pic.twitter.com/fQ2LtEwUki

— Orlando Luján Corro (@LUJANCORRO) February 24, 2022