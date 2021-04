India atraviesa su peor momento en la pandemia de Covid-19 pues diariamente reporta un incremento significativo en cuanto a nuevos contagios y decesos ocasionados por esta enfermedad, además, la crisis sanitaria se ha intensificado debido a que su sistema de salud de ha visto rebasado y hay escases de oxígeno para atender a los enfermos y, por si fuera poco, el caos aumentó este miércoles tras registrarse un sismo de magnitud 6.0 que sacudió el noroeste del país asiático.

De acuerdo con los primeros reportes del Centro Sismológico Europeo, el fuerte sismo ocurrió a las 7:50, hora local, con epicentro en Dhekiajuli, en la región norte del estado de Assam, cerca de la frontera con Bután.

El fuerte movimiento telúrico fue percibido en diversas zonas del noreste de la India y se reportó que la probabilidad de que haya víctimas es baja, sin embargo, se reportaron daños en una gran cantidad de viviendas y edificios aledaños a la zona.

Part of Bhairabkunda hill in Udalguri district near bhutan border in #Assam broke away after the #earthquake that hit the state today at 7:51 a.m. #Assam #earthquake #PrayForAssam #Tezpur #Northeast #Udalguri #India #Earthquakeindia pic.twitter.com/upHgBtMtaX

A través de redes sociales circulan una gran cantidad de videos y fotografías que evidencian la fuerza del movimiento telúrico que aumentó el caos en India. En las imágenes se pueden apreciar caída de bardas, colapsos de techos, grietas en las paredes y otros daños menores ocasionados por el sismo como caída de objetos en casas y oficinas.

Este fuerte sismo se registró horas después de que el Ministerio de Salud de la India informara que se acumulan más de 17.9 millones de contagios y 201 mil 187 muertes ocasionadas por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Ante la situación de la India diversos países se han movilizado para enviar ayuda a la India lo más pronto posible. Se tiene contemplado el envío de ventiladores, oxigeno, y camas para fortalecer el sistema de salud, además, los expertos en salud sugieren que se acelere la vacunación en este país para disminuir la cifra de contagios.

Right opposite our home at #Dhekiajuli Hope, prayers and real action is what Assam needs now. What more is in stock for India!!!! #assamearthquake #EnoughIsEnough #heal pic.twitter.com/CFHT3zgqyv

