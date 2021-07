Un automóvil atropelló a varias personas que se encontraban en restaurante llamado ‘Sports Bar’ en el distrito 17 de París, en Francia.

Medios locales parisinos reportan al menos una persona muerta y seis heridos tras este incidente; la policía francesa cerró la calle donde trabajan servicios de emergencia.

Primeras versiones indican que el auto circulaba toda velocidad por la zona y perdió el control provocando el fatal accidente.

El conductor logró escapar a pie tras el accidente, elementos de la policía establecieron retenes para poder detenerlo.

