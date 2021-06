Un avión de la empresa Air France fue escoltado y apartado de los demás en el Aeropuerto de París ante la sospecha de tener una bomba instalada.

Según informan medios parisinos, una llamada anónima alertó a las autoridades de la supuesta bomba.

Air France emitió un comunicado donde informó que el vuelo AF865, procedente de N’Djamena a París, tuvo que ser escoltado por un avión de la Fuerza Aérea francesa hasta aterrizar.

En redes sociales fueron compartidos algunos videos que muestran a una escolta del avión, antes de aterrizar de forma segura.

Air France #AF865 escorted by French Rafale over bomb threat. Aircraft landed safely in Paris. https://t.co/RKEHNZuSUn pic.twitter.com/10Lw8blbOb

