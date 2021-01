Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, tomó el juramento de Avril Haines como la mujer al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI), el nombramiento la convierte en la primera integrante del gabinete de Joe Biden y además hace historia pues al igual de Kamala, se convierte en la primera mujer al frente del DNI.

Este juramento se dio después de que el Senado confirmara a la nominada de Joe Biden con una mayoría muy amplia, recordemos que todos los miembros del gabinete del Presidente deben ser aceptados por la cámara alta de Estados Unidos.

Harris, a través de un tuit, recalcó que Avril Haines “se dedicará a mantener a salvo al pueblo estadounidense” y compartió en las redes sociales una imagen de la toma de protesta de la primera mujer que ocupa ese cargo.

Earlier today, I swore in our first Cabinet member, Avril Haines, after her confirmation by the Senate last night. As the Director of National Intelligence, Director Haines will be dedicated to keeping the American people safe. pic.twitter.com/1Ol03HsCMZ

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 21, 2021