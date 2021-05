WASHINGTON.- El presidente Joe Biden se comprometió este domingo a decirle a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su primera cumbre el 16 de junio, que Estados Unidos no permitirá que Rusia “viole” los derechos humanos.

Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra, para dejarle claro que no, no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abuse de esos derechos”, dijo Biden en un discurso.