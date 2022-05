El presidente Joe Biden encabeza una lista de 963 estadounidenses sancionados por Moscú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en represalia por las sanciones tomadas por Washington desde la ofensiva en Ucrania. Entre las sanciones, tienen prohibido entrar a su territorio.

Esta semana, Joe Biden promulgó como ley un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania, el cual fue aprobado por los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso. Parte del paquete, tiene como fin que Ucrania adquiera vehículos blindados y refuerce su sistema de defensa aérea.

Además de Biden, entre las figuras sancionadas por Rusia están el secretario de Estado, Antony Blinken; el jefe del Pentágono Lloyd Austin; el presidente de Meta, Mark Zuckerberg e incluso el actor Morgan Freeman, a quien acusan de haber grabado en 2017 un video en el que afirmaba que Rusia llevaba a cabo un “complot” contra EU.

