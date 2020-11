Washington.— “Biden ganó porque las elecciones estaban amañadas”, eso es lo más cerca que ha estado el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de admitir su derrota, pero ante el furor que causaron sus palabras, subrayó: “¡No concedo NADA!”.

La sola mención, vía Twitter, de la frase “Biden ganó…” desató una ola de reacciones, al ser la primera vez que, de alguna manera, Trump admitía que fue derrotado en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Sin embargo, el énfasis que el mandatario quería hacer era el mismo. Afirmar, sin pruebas, que hubo fraude masivo.

“[Biden] ganó porque las elecciones estaban amañadas. No se permitieron observadores del voto, los sufragios fueron contados por una compañía propiedad privada de la izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas [¡Que yo gané por mucho!]”, tuiteó Trump.

El tuit fue etiquetado por la red social de la siguiente manera: “Esta afirmación sobre el fraude de las elecciones es controvertida”. Más de una hora después, frente a la avalancha de reacciones, replicó: “¡No concedo NADA! ¡Tenemos todavía un largo camino por recorrer. La elección estaba AMAÑADA!”.

En un intento por quitar la atención a lo que Trump tuitea, Ron Klain, designado por el virtual presidente electo, Biden como su jefe de gabinete, dijo en el programa Meet the Press que “el Twitter de Trump no hace que Biden sea presidente, o que no lo sea”, e insistió en que Biden ganó porque fue “quien recibió más votos”.

El abogado personal del mandatario saliente, Rudy Giuliani, mencionó ayer en Fox Business una hipótesis rocambolesca en la que sin mostrar tampoco pruebas vinculó Dominion con Venezuela, el fallecido Hugo Chávez, la multinacional Smartmatic (proveedora de urnas electrónicas del sistema electoral venezolano), China, el movimiento anarquista Antifa y el filántropo George Soros.

Dominion Voting Systems es una empresa canadiense fundada en 2003, especializada en tecnología electoral.