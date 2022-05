La gala anual del cuerpo de prensa de la Casa Blanca regresó el sábado por la noche junto con el “roast” de Washington, los periodistas que la cubren y el hombre al mando: el presidente Joe Biden.

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que la pandemia dejó de lado en 2020 y 2021, regresó con Biden como el primer presidente en seis años en aceptar una invitación. Donald Trump evitó el evento mientras estuvo en el cargo.

“Imagínese si mi predecesor viniera a esta cena este año”, dijo Biden a una audiencia de 2 mil 600 personas, entre ellas periodistas, funcionarios gubernamentales y celebridades. “Eso realmente habría sido un verdadero golpe”.

“Esta es la primera vez que el presidente asiste a esta cena en seis años. Es entendible. Tuvimos una peste horrible seguida de dos años de Covid”, dijo el presidente.

El presidente aprovechó la oportunidad para restar importancia a las críticas que ha enfrentado en sus 18 meses en el cargo y apuntó a su antecesor, el Partido Republicano y los miembros de la prensa.

“Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche con el único grupo de estadounidenses con un índice de aprobación más bajo que el mío”, dijo Biden.

La noche estuvo llena de parodias cómicas grabadas que incluyeron presentadores de televisión nocturnos, comediantes e incluso el propio Biden.

La cena también tuvo sus momentos serios, con homenajes a periodistas pioneros de color, aspirantes a estudiantes de periodismo y un homenaje a los periodistas detenidos, heridos o asesinados durante su cobertura de la actual invasión rusa de Ucrania.

Más temprano en la noche, en un regreso a cierta normalidad, periodistas, funcionarios gubernamentales y celebridades desfilaron por la alfombra roja incluso cuando la amenaza de Covid-19 se cernía sobre el enorme salón de baile del hotel.

La comedia volvió con el presentador de “The Daily Show”, Trevor Noah, como cabeza de cartel después de Biden. Las celebridades también estaban reapareciendo: Kim Kardashian y Pete Davidson caminaron por la alfombra al igual que Brooke Shields y Caitlyn Jenner. El evento atrajo a una gran cantidad de funcionarios gubernamentales y otras figuras prominentes.

Biden se enfrentó a los miles de asistentes mientras intenta lograr un cuidadoso equilibrio en un momento crucial para el país. Su administración busca pasar la página de la pandemia incluso cuando el virus sigue siendo una amenaza a nivel nacional y cerca de casa. La vicepresidenta Kamala Harris dio positivo esta semana y el doctor Anthony Fauci se saltó la cena por precauciones de salud.

Después de la reciente cena de prensa del Gridiron Club en Washington, decenas de asistentes, incluidos miembros del Congreso y del gabinete de Biden y periodistas, dieron positivo por Covid-19.

Eso planteó dudas sobre si Biden, de 79 años, debería haber asistido a la cena del sábado. El presidente planeó pasar por alto la comida, pero apareció más tarde para el programa y usó una máscara cuando no hablaba. En cambio, no llevaba máscara mientras saludaba a los ganadores de los premios en el estrado y sonrió ampliamente durante toda la noche.

La Casa Blanca ha hecho hincapié en la abundancia de la píldora antiviral Paxlovid, que ha demostrado reducir en un 90 % los efectos graves del virus entre las personas con mayor riesgo.

Aún así, la secretaria de prensa Jen Psaki ha dicho sobre Biden: “Queremos dejar muy claro que es posible que pueda dar positivo por Covid, como cualquier estadounidense”.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dijo que requería pruebas de antígenos el mismo día para los asistentes a la cena incluso antes del brote de Gridiron. Luego agregó un requisito de vacunación.

“¡Todos sus presentadores de noticias de Fox están aquí y tuvieron que demostrar que están vacunados y con refuerzos”, dijo Biden durante su discurso.

Psaki dijo que la decisión de Biden de asistir “sí contrasta fuertemente con su predecesor, quien no solo cuestionó la legitimidad de la prensa casi a diario, sino que nunca asistió a la cena”. Trump, quien en ocasiones calificó a los medios de comunicación como “enemigos del pueblo”, había boicoteado alegremente el evento como presidente.

Además de la amenaza inminente del virus, Biden planeó tomar el micrófono mientras una invasión masiva y mortal de Ucrania continuaba desarrollándose a manos de las fuerzas rusas.

Biden mencionó la cena durante un discurso la semana pasada sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y dijo: “Siempre he tenido respeto por la prensa, pero no puedo decirles cuánto respeto tengo al verlos en estas zonas donde están bajo fuego.”

“Imagínese si no estuviéramos recibiendo esa información”, agregó el presidente. “Sería un mundo diferente”.

La cena de corresponsales debutó en 1921. Tres años después, Calvin Coolidge se convirtió en el primer presidente en asistir y todos lo han hecho desde entonces, excepto Trump. Sin embargo, Jimmy Carter y Richard Nixon optaron por no asistir en algunos años de sus presidencias, y Ronald Reagan, que entonces se recuperaba de un intento de asesinato, se perdió la entrega de 1981, pero llamó desde Camp David.

