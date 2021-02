Conoce a ‘Major’ y ‘Champ’, los dos perritos pastor alemán que acompañan a Joe Biden en la Casa Blanca.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, compartió una foto donde aparecen sus dos mascotas descansando en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

No muchas personas tienen privilegios de entrada a la Oficina Oval. Feliz de informar que estos dos están en la lista’, escribió el mandatario.

Tradicionalmente los presidentes de Estados Unidos adoptan a alguna mascota para que vivan con la familia presidencial en la Casa Blanca, así casi todos los presidentes han tenidos perros como mascotas.

La Casa Blanca no tenía mascotas desde la presidencia de Donald Trump, esto no se veía desde hace 150 años cuando el entonces presidente Andrew Johnson decidió no llevar a alguna mascota.

LAS MASCOTAS EN LA CASA BLANCA.

Como te cuento, tradicionalmente los presidentes de Estados Unidos llevan alguna mascota para hacerles compañía, así se han visto todo tipo de animales… todo tipo.

Pasando por perros, gatos, zarigüeyas, cerdos, osos y hasta un hipopótamo, los ‘otros’ inquilinos también han marcado las distintas presidencias y épocas de la nación más poderosa del mundo.