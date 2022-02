“Todas las señales indican que Rusia planea un ataque total contra Ucrania”, afirmó el sábado el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, en declaraciones a la televisión alemana ARD.

“Estamos todos de acuerdo en que el riesgo de un ataque es muy elevado”, agregó Stoltenberg, que participó en la Conferencia sobre Seguridad en Múnich.

Always a pleasure to see @Bundeskanzler Olaf Scholz. #Germany is a staunch #NATO Ally at the heart of Europe. I thanked him for his diplomatic efforts in the crisis caused by #Russia & for the strong contributions to our collective defence. pic.twitter.com/DysLXsc2nf

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 19, 2022