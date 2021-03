Debido a que la famosa red social Facebook ha considerado las recientes publicaciones referentes al Covid-19 de Nicolás Maduro como “falsas” y “desinformación”, la página del mandatario venezolano, será suspendida de manera temporal durante 30 días.

La medida es adoptada por las “reiteradas violaciones” a la política sobre desinformación relacionada al Covid-19, así lo informó la empresa este sábado. En este sentido la compañía propiedad de Mark Zuckerberg “bloqueó” por 30 días la cuenta del presidente venezolano “debido a reiteradas violaciones de nuestras normas, bloqueamos la página por 30 días durante los cuales solo estará en modo de lectura”, indicó un portavoz de Facebook.

Todo por promover una “goticas milagrosas”

El bloqueo temporal contra la página del mandatario sudamericano se da luego de que en enero pasado Nicolás Maduro mencionó en un video, las gotas Carvativir mismas que calificó de “milagrosas” contra el Covid-19 pues afirmó neutralizan el coronavirus sin provocar efectos secundarios.

Como era de esperar, más de un experto señaló que dicha declaración no contaba con ninguna evidencia científica. Dicho video fue borrado de la plataforma señalado de esta violatorio de la política sobre difusión de información falsa.

Cabe señalar que las cuenta de Maduro en Instagram, plataforma que también pertenece a Facebook, no serán sancionadas por lo que no será bloqueada. Asimismo, el mandatario no se ha pronunciado al respecto.