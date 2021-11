OTAWA, 28 de noviembre.—El Ministerio de Salud de la provincia canadiense de Ontario informó este domingo que dos personas en Ottawa, que volvieron recientemente al país tras un viaje a Nigeria, dieron positivo a la variante ómicron de la covid-19. Se trata de los primeros casos detectados en el país y los primeros confirmados en América mientras las autoridades brasileñas investigan un contagio sospechoso de un pasajero procedente de Sudáfrica. Christine Elliott, responsable provincial de esta cartera, y Kieran Moore, director médico de Salud, señalaron en un comunicado que se está “llevando a cabo la gestión de contactos” y que ambos individuos “están en aislamiento” en estos momentos.

Elliott y Moore solicitaron al Gobierno federal tomar medidas adicionales para “protegerse aún más contra la propagación de esta nueva variante”. Este viernes, Canadá prohibió la entrada a extranjeros que hayan viajado en los últimos 14 días a siete países africanos, entre los que no figura Nigeria. La lista está integrada por Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Suazilandia. A su vuelta al país, los viajeros canadienses deben permanecer aislados en un hotel y someterse a una prueba de detección. Tras un resultado negativo, tendrán que permanecer en sus domicilios durante 10 días.

Jean-Yves Duclos, ministro federal de Salud, confirmó que se trata de los primeros casos de la variante ómicron detectados en territorio canadiense. Duclos indicó que esto demuestra “la eficacia del sistema de monitoreo” puesto en marcha. Asimismo, dijo que a medida que dicho sistema continúe, “es de esperarse que otros casos de esta variante sean descubiertos en Canadá y en otros países”.

Esta versión de la covid-19, que según los primeros estudios presenta 30 mutaciones y una elevada capacidad para evadir tanto las defensas naturales como las relacionadas con las vacunas, ha hecho saltar las alarmas provocando una sacudida mundial. Europa ha comenzado a blindarse nuevamente para evitar una propagación masiva tras detectar casos en varios países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia, República Checa, Dinamarca y Países Bajos. En el continente americano no ha habido otros registros oficiales a falta de la confirmación del contagio sospechoso de Brasil, un hombre que dio positivo a la covid-19 al llegar al aeropuerto internacional de São Paulo, informa Alfonso Benites. Las autoridades mexicanas, por su parte, han considerado “desproporcionada” la alerta ante a las evidencias científicas disponibles, pero al igual que otros Gobiernos de la región han llamado a no bajar la guardia.

Las medidas contempladas por las autoridades sanitarias para paliar la propagación son las habituales ya adoptadas contra el coronavirus y sus otras variantes. En primer lugar, la vacunación, a la que se añaden la sana distancia, evitar aglomeraciones o el lavado de manos. Algunos Gobiernos, como los de Estados Unidos, Brasil o Canadá, además de regiones enteras como la Unión Europea, ya han suspendido vuelos procedentes de algunos países del sur de África.

El ministro Duclos subrayó precisamente que la vacunación -combinada con las medidas de salud pública y de protección personal- es eficaz para reducir la transmisión de la covid-19 y sus variantes; también afirmó que el Gobierno federal de Canadá continúa evaluando la situación y realizará actualizaciones en su sistema de monitoreo a medida que se disponga de nueva información. El 80% de la población del país norteamericano ha recibido al menos una dosis de vacunación y el 77% tiene la pauta completa. El 18 de noviembre, Canadá aprobó la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad. Este grupo de menores recibirá dos dosis de 10 microgramos con tres semanas de intervalo.–Información tomada de El País