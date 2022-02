“Con carácter de inmediato, el espacio aéreo de Canadá se cierra a todos los operadores aéreos rusos. Rusia rendirá cuentas por sus acciones no provocadas en contra de Ucrania”, tuiteó el ministro de Transporte canadiense, Omar Alghabra.

Effective immediately, Canada’s airspace is closed to all Russian aircraft operators. We will hold Russia accountable for its unprovoked attacks against Ukraine.

— Omar Alghabra (@OmarAlghabra) February 27, 2022