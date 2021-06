Debido a que se detectaron fallas en una de las plantas de producción de la vacuna rusa contra COVID-19 Sputnik V, su proceso de autorización para uso de emergencia, está detenido, por lo cual, no ha sido incluido en la lista aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso del biológico CanSino, este mes, la farmacéutica China que la produce, presentó su solicitud de uso de emergencia ante la OMS, por lo cual, su revisión apenas empieza.

Lo anterior, fue informado por Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual es la representación de la OMS, en la región de las Américas.

Dicha declaración se da, luego de una publicación por parte de Excélsior, donde se reveló que ni CanSino, ni Sputnik V, contaban con el aval de la OMS.

La vacuna de Sputnik empezó el proceso, pero está suspendido, hasta aclarar algunos problemas que fueron identificados en una planta, en la producción, en uno de los cuatro sitios que produce la vacuna de Sputnik.

Cuando el productor haga esos cambios y pueda brindar toda la información, el proceso va a seguir, pero hasta el momento de hoy la vacuna de Sputnik no está con la autorización de uso de emergencia”, explicó.

En conferencia virtual de prensa, Jarbas Barbosa, añadió que la OPS no tiene facultad para avalar o autorizar vacunas, pero mientras, los biológicos no estén dentro de la lista de uso de emergencia de la OMS, no podrán ser incluidos en el fondo rotatorio de vacunas de la OPS, que hace las adquisiciones de vacunas para la región de las Américas a través del mecanismo COVAX.

La vacuna de Cansino, su proceso es más reciente. La OMS no ha descalificado o calificado la vacuna de Cansino. La vacuna Cansino empezó muy recientemente el proceso en este mes de junio, entonces va a haber una inspección sobre la fábrica de las vacunas y hay que realizar toda la documentación.

Hasta que la OMS tenga concluido el proceso de análisis de Sputnik y Cansino nosotros no podemos hacer la adquisición de esas vacunas a través del fondo rotatorio y no tenemos informaciones idóneas para hablar sobre esas vacunas. Hay que esperar hasta que el proceso sea completado”, señaló.

En su calidad de subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, hizo un llamado a los países para que transparenten su proceso de análisis para la adquisición de las vacunas contra COVID-19 que están aplicando en su población, con la finalidad de evitar confusiones y dudas.