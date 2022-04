La Casa Blanca acusó al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, de provocar un aumento en el precio de productos al consumidor de su estado y de todo Estados Unidos, al bloquear la entrada a los camiones de carga procedentes de México.

“Las redundantes e innecesarias inspecciones al tránsito de camiones de carga entre Texas y México ordenadas por el gobernador Abbott, están causando rupturas significativas a las cadenas de suministro de alimentos y automóviles, atrasos en las manufacturas, impactos laborales y aumento en el precio de los productos y servicios para las familias de texanas y en el país”, señaló Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca.

Abbott ordenó las minuciosas y repetitivas inspecciones a los camiones de carga mexicanos, en protesta a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, el demócrata, Joe Biden.

