Casi 30 millones de personas estaban confinadas en China el martes (15.03.2022) ante el mayor brote de COVID-19 en dos años, que llevó a las autoridades a realizar pruebas masivas a una escala que no se había visto desde el inicio de la pandemia.

El país reportó el martes 5.280 casos positivos en las últimas 24 horas, la cifra más elevada desde la primera ola de la pandemia a principios de 2020, según datos de la Comisión Nacional de Salud (CNS). Al menos 13 ciudades chinas enfrentan confinamientos totales y varias otras tienen cierres parciales.

Mediante draconianas restricciones, el país consiguió contener las infecciones después de la primera ola a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, pero enfrentó recientemente múltiples brotes vinculados a la llegada de la variante ómicron.

The fast-spreading “stealth omicron” variant is fueling China's biggest COVID-19 outbreak in two years. The vast majority of those were in far northeastern Jilin province. The locked-down city of Shenzhen began the first of three rounds of mass testing. https://t.co/yJlQBmlo5R

