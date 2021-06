El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tuvo la parada en boxes más rápida del pasado Gran Premio de Francia de la F1, superando al británico Lewis Hamilton.

Their 5th @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in 7 races! 🥇

El piloto de Red Bull cronometró 2.04 segundos, tiempo que demoró su equipo para cambiar las cuatro llantas del RB16B.

Por su parte, Hamilton paró el reloj en 2.20 y en tercer lugar Daniel Ricciardo de McLaren con un tiempo de 2.32.

En el pasado Gran Premio de Francia, Max Verstappen consiguió el podio de primer lugar, seguido de Hamilton y ‘Checo’ Pérez.

En el Mundial de Pilotos, Verstappen comanda la clasificación con 131 puntos, seguido de Lewis Hamilton con 119 y después viene el mexicano con 84 unidades.

En el Mundial de Constructores, Red Bull va al frente con 215 puntos y en segundo lugar aparece Mercedes con 178.

La próxima parada de la F1 será el Gran Premio de Austria, del 25 al 27 de junio.

"Let's get them!"

Now that's what you call teamwork! 💪@redbullracing #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/8i1jVGYkMk

— Formula 1 (@F1) June 22, 2021