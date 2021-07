Tokio, Japón, 24 de Julio.- Cientos de personas protestan a un costado del inmueble por la realización de la justa, Mientras en el interior del estadio Nacional de Japón se lleva a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

No iba menos de una hora cuando los gritos de cientos de personas se escucharon al interior del vacío estadio. Tenían que ver con las protestas en contra de un evento que se da en pleno repunte de la pandemia de Covid-19 en Japón.

En la contra esquina del estadio se reunieron cientos de personas, quienes gritaban que no se realizarán los Olímpicos, mientras la policía los resguardaba, sin llegar a los golpes.

🤖 A robot joins the Torch Relay as the #Tokyo2020 #Olympics kicks off in Japan pic.twitter.com/Qi0sNLL9YO

“Cancel the #TokyoOlympics"

Protests take place in front of the Metropolitan Government building in Tokyo as the #Tokyo2020 #Olympics begin in Japanpic.twitter.com/E1izGvvvyj

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 23, 2021