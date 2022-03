Un hombre de 28 años fue detenido y acusado ante la justicia después de que intentara violar a un mujer dentro de un supermercado de Miami, algo que fue evitado gracias a un grupo de clientes que se abalanzó sobre él y lo capturó.

Cell phone video captures the moment a man attempted to rape a woman at Walmart on NW 79th Street.

