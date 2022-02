Una nueva oleada de covid-19 en Hong Kong ha provocado una avalancha de compras de emergencia, causando el agotamiento de productos en los estantes de los supermercados, tal como se vio este lunes.

Las estanterías de los supermercados se vieron desprovistas de fideos instantáneos y pan. La oferta de verduras ha disminuido, haciendo que algunos productos doblen su precio.

El 14 de febrero, la ciudad de Hong Kong informó de 2 mil 71 nuevos contagios, que las autoridades denominaron “quinta ola”.

Hong Kong food supplies may be disrupted as COVID hits goods drivers https://t.co/74C8WOmCD0 pic.twitter.com/LjTF2JJeZK

— Reuters (@Reuters) February 13, 2022