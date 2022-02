El pasado viernes por la tarde, un autobús escolar se detuvo justo en las vías del tren en Illinois (EE.UU.) minutos antes de ser impactado por un tren. El desastre fue evitado gracias a la conductora del mismo, referida como Sue por medios locales, quien rápidamente puso a salvo a los niños que llevaba a su cargo.

El accidente ocurrió en Orland Park, una villa en el condado de Cook. El Distrito de Protección contra Incendios respondió a la llamada de emergencia.

Michael Scholfield, jefe de bomberos dijo a Fox 32 Chicago que la investigación realizada demostró que la conductora paró frente a las vías, justo como se requiere, pero al intentar cruzar la línea del tren, el autobús se detuvo, quedando con su parte delantera sobre los rieles. Scholfield señaló que no hubo heridos gracias a la rápida acción de la mujer, quién sacó a los cinco ocupantes del autobús minutos antes de que un tren chocara con el frente del transporte escolar. “Cuando todos hacen lo que están capacitados para hacer, nadie sale lastimado. Estamos muy agradecidos por eso”, agregó Schofield.

Illinois school bus driver hailed as hero for saving kids on stalled bus from train strike https://t.co/jbG2ay29nU pic.twitter.com/eoNYVDfsKZ

— New York Post (@nypost) February 7, 2022